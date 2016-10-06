Алексей Миранчук: "Понимаем, чего от нас хочет Черчесов"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после тренировки в академии "Краснодара" перед товарищеским матчем против команды Коста-Рики отметил, что с каждой тренировке заметен прогресс. По его словам, уже есть план на предстоящую встречу, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
– Мы в большей степени сейчас работаем над тактикой, – отметил Миранчук. – Налаживаем взаимопонимание между собой, и с каждой тренировкой тренер подчеркивает, что уже виден прогресс.
– То есть вы сами чувствуете, что это взаимопонимание улучшается?
– Мы понимаем, чего от нас хочет Станислав Черчесов на тренировках, и соответственно, лучше чувствуем ребят.
– Где конкретно вас видит Станислав Черчесов?
– Без изменений. Также наигрывает пол нападающим. Экспериментов нет.
– В сегодняшней двусторонке что-то наигрывали для Коста-Рики?
– Да, у нас есть план, как вскрывать соперника, как обороняться. Так всегда было и будет. Каждая игра имеет свой план, свою тактику.
– Что-то конкретное Станислав Саламович уже выделил в сопернике?
– Мы постепенно с каждой тренировкой что-то наигрываем. Посмотрим команду позже, и тогда будем понимать, что тренер требует и как это все должно происходить.