Алексей Миранчук: "Понимаем, чего от нас хочет Черчесов"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после тренировки в академии "Краснодара" перед товарищеским матчем против команды Коста-Рики отметил, что с каждой тренировке заметен прогресс. По его словам, уже есть план на предстоящую встречу, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Мы в большей степени сейчас работаем над тактикой, – отметил Миранчук. – Налаживаем взаимопонимание между собой, и с каждой тренировкой тренер подчеркивает, что уже виден прогресс.

– То есть вы сами чувствуете, что это взаимопонимание улучшается?

– Мы понимаем, чего от нас хочет Станислав Черчесов на тренировках, и соответственно, лучше чувствуем ребят.

– Где конкретно вас видит Станислав Черчесов?

– Без изменений. Также наигрывает пол нападающим. Экспериментов нет.

– В сегодняшней двусторонке что-то наигрывали для Коста-Рики?

– Да, у нас есть план, как вскрывать соперника, как обороняться. Так всегда было и будет. Каждая игра имеет свой план, свою тактику.

– Что-то конкретное Станислав Саламович уже выделил в сопернике?

– Мы постепенно с каждой тренировкой что-то наигрываем. Посмотрим команду позже, и тогда будем понимать, что тренер требует и как это все должно происходить.