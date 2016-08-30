Алексей Миранчук: "Нужно, чтобы люди гордились сборной"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что не понимает причин, по которым сборная России провалилась на Euro-2016. По словам Миранчука, сейчас важно поменять мнение болельщиков о команде в лучшую сторону,

– Какие впечатления остались от Euro?

– Результат не очень. Смотрел все матчи наших и не могу сказать, что кто-то не старался и не выкладывался. Почему-то не получалось ничего в атаке. Да и в обороне тоже. Вроде хотели, но по каким-то непонятным мне причинам все пошло под откос.

– Не возникало по ходу матчей мысли – почему в основе Головин, а не я?

– Нет. Так решил тренер. Это его понимание состава, он выбирает тех, кто ему больше знаком. Я не в обиде.

– Какие мысли в начале нового цикла сборной – о чем думаете, какие задачи ставите?

– Надо поменять мнение о команде, чтобы относились к ней получше.

– Это как?

– Как к олимпийцам. Чтобы люди гордились командой, чтобы понимали – мы бьемся и отдаем все силы. (Сергей ЕГОРОВ)