Алексей Миранчук: "Игры с соперниками уровня Испании вдохновляют"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук после товарищеского матча против Испании (3:3) отметил уровень соперника. По его словам, такие соперники вдохновляют на то, чтобы выполнять большой объем работы.

- С такой сборной, как Испания, не может быть просто, - цитирует пресс-служба "Локомотива" Миранчука. - Они всегда контролируют мяч, стараются заставить соперника "побегать". Но такие именитые соперники вдохновляют, и тебе легче выполнять весь объем работы! Когда против тебя играют такие футболисты как, например, Иньеста, то забываешь про усталость. Рад, что удалось забить и отдать передачу. Это приятно, но стоит отметить всю команду, которая не опустила рук после счета 0:2. Впереди у нас еще много работы.

Футболку свою никому не отдал! Шучу! Просто те, с кем бы хотел поменяться, уже это сделали и ушли в раздевалку. Не скрою, хотелось бы, но не получилось – ничего страшного!

Сейчас нужно немного отдышаться и продолжить подготовку к матчу с "Анжи" в рамках чемпионата России. Для нас – "Локомотива" – каждый следующий матч самый важный!



