Алексей Миранчук: "Дзюба еще не успел достать своими шутками"

Хавбек сборной России и "Локомотива" Алексей Миранчук отметил, что чемпионство – это уже вчерашний день. Он добавил, что в национальной команде нужно по-новому доказывать свою состоятельность.
– Во время чемпионата мира сборная будет жить в Новогорске. Как вы оцениваете базу: удобные ли матрацы, вкусная ли еда?
– Супер. Все комфортно. Я сплю очень хорошо. Еда замечательная. Так что всем спасибо, кто это подготовил, кто нам сейчас помогает.
– Здесь комфортнее, чем в Баковке?
– Это разные места. В Баковке я нахожусь больше по времени, а здесь только период. Поэтому разное понимание.
– В ранге чемпиона России по-другому себя в сборной ощущаете?
– Нет. Это уже вчерашний день. Сегодня есть сборная и нужно по-новому доказывать свою состоятельность.
– Подкалывают, что вы чемпион?
– Не знаю, что за подкол (смеется). Наоборот, это круто. Все просто поздравили перед тем, как собрались.
– Дзюба шутками достал уже за три дня?
– Не успел еще.
– Что берете с собой на сбор в Австрию?
– Бутсы, щитки и паспорт.
– А для развлечения?
– Не знаю. Днем люблю поспать после тренировки. Мама сказала положить книжку, но я забыл. Антон, по-моему, взял. Есть компьютер. Можно какие-то ролики посмотреть, фильмы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне в групповом турнире сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").
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Bred38
Лучший футболист России... Интеллект и быстрота мышления на поле + скромность и адекватность в жизни...) Леха, это твой чемпионат...)))
14:27