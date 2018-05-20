Алексей Миранчук: "Дзюба еще не успел достать своими шутками"

Хавбек сборной России и "Локомотива" Алексей Миранчук отметил, что чемпионство – это уже вчерашний день. Он добавил, что в национальной команде нужно по-новому доказывать свою состоятельность.

– Во время чемпионата мира сборная будет жить в Новогорске. Как вы оцениваете базу: удобные ли матрацы, вкусная ли еда?

– Супер. Все комфортно. Я сплю очень хорошо. Еда замечательная. Так что всем спасибо, кто это подготовил, кто нам сейчас помогает.

– Здесь комфортнее, чем в Баковке?

– Это разные места. В Баковке я нахожусь больше по времени, а здесь только период. Поэтому разное понимание.

– В ранге чемпиона России по-другому себя в сборной ощущаете?

– Нет. Это уже вчерашний день. Сегодня есть сборная и нужно по-новому доказывать свою состоятельность.

– Подкалывают, что вы чемпион?

– Не знаю, что за подкол (смеется). Наоборот, это круто. Все просто поздравили перед тем, как собрались.

– Дзюба шутками достал уже за три дня?

– Не успел еще.

– Что берете с собой на сбор в Австрию?

– Бутсы, щитки и паспорт.

– А для развлечения?

– Не знаю. Днем люблю поспать после тренировки. Мама сказала положить книжку, но я забыл. Антон, по-моему, взял. Есть компьютер. Можно какие-то ролики посмотреть, фильмы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне в групповом турнире сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

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