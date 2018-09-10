21:33 | Футбол — Сборная России

Алексей Ионов - о победе над Чехией: "Прекрасные эмоции"

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Полузащитник сборной России  Алексей Ионов признался, что испытывает прекрасные эмоции после победы над Чехией в контрольном матче (5:1). 29-летний россиянин оформил дубль в этой встрече.

- Прекрасные эмоции, прекрасный вечер, - сказал Ионов в интервью пресс-службе сборной России. - Все удалось, мы победили. Это была хорошая игра. На стадионе царила хорошая атмосфера. Спасибо болельщикам, что поддерживали нас и гнали вперед.

Первый гол? В этом моменте я посмотрел на бокового судью. Он продолжил движение, и тогда я понял, что не будет офсайда, что надо принимать решение. Перед игрой мне сказали, что я буду бить пенальти.

Россия - Чехия

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