Алексей Ионов: "Не понимаю, как в Трабзоне разрешили играть в груде мишуры"

Нападающий сборной России Алексей Ионов на первой тренировке команды в Ростове-на-Дону поделился впечатлениями от игры в Трабзоне.

- Какие эмоции от первого за два года вызова в сборную?

- Очень приятно было, что снова заслужил доверие и право играть за национальную команду.

- А от вчерашнего выхода на поле?

- Тяжелый очень матч был, плюс давление трибун. Все это сказалось ближе к концу матча. И с замены входить в такую игру нелегко. Хорошо, что выстояли.

- Какие задачи были на этой тренировке?

- Сделали разминку, пару упражнений и немного поиграли в футбол. Те, кто много играл вчера, не участвовали в игре.

- Ожидаете особой поддержки от болельщиков "Ростова" послезавтра?

- Слышал, что будет полный стадион, а в Ростове очень любят футбол и всегда хорошо болеют. Так что ожидаем хорошей поддержки на матче. Ждем всех.

- Вы когда-нибудь видели поле, столь усеянное мишурой?

- Первый раз вижу что-то подобное. Не понимаю, как в Трабзоне вообще разрешили играть в груде мишуры. Не знаю, куда смотрели арбитры.

- Показалось что мяч скакал прямо по этой мишуре...

- Да нет, не столько скакал, сколько само поле не самого лучшего качества оказалось.

- Почему второй тайм получился таким трудным?

- Сложно сказать. Вроде бы сразу вышли и забили, а потом, может, сказалось давление. Последние 15 минут уже начали играть на результат. (Юрий Плохотниченко)