Алексей Ионов: "Каждый матч в сборной – это праздник и большая радость"

Полузащитник сборной России Алексей Ионов - о матче со сборной Турции (2:0) в Лиге наций.
- Каждый матч в сборной – это праздник и большая радость. Рад, что мне доверяют место в составе, приглашают на матчи. Всегда готов помочь команде, сделать то, что от меня требуется. Мы настраиваемся на каждый матч, стараемся добиваться результата. Конечно, в раздевалке порадовались победе, но стараемся не заглядывать в таблицу, - цитируют Ионова "РИА Новости". - Готовились в игре, настраивались на тяжелый матч. Понимали, что нам нужна победа, так что сейчас довольны результатом. При подготовке нам сказали, что нужны свободные зоны, нужно раскрывать их и пользоваться этим.
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Результаты опроса
22132 чел.
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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