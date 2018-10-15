Алексей Ионов: "Каждый матч в сборной – это праздник и большая радость"

Полузащитник сборной России Алексей Ионов - о матче со сборной Турции (2:0) в Лиге наций.

- Каждый матч в сборной – это праздник и большая радость. Рад, что мне доверяют место в составе, приглашают на матчи. Всегда готов помочь команде, сделать то, что от меня требуется. Мы настраиваемся на каждый матч, стараемся добиваться результата. Конечно, в раздевалке порадовались победе, но стараемся не заглядывать в таблицу, - цитируют Ионова "РИА Новости". - Готовились в игре, настраивались на тяжелый матч. Понимали, что нам нужна победа, так что сейчас довольны результатом. При подготовке нам сказали, что нужны свободные зоны, нужно раскрывать их и пользоваться этим.

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