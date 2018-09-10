Алексей Ионов: "До игры было решено, что пенальти бью я"

Полузащитник сборной России Алексей Ионов заявил, что перед контрольной игрой с Чехией (5:1) он узнал, что будет бить пенальти. 29-летний россиянин оформил дубль в этой встрече.
- Как определяли, кому бить пенальти?
- До игры было решено, что пенальти бью я.
- Это ответственность или приятная обязанность?
- Даже не знаю. По крайней мере, у меня это получается.
- Не было мысли отдать мяч Заболотному, который пенальти заработал?
- Нет, раз установка такая, то должен бить тот, кого назначили.
- А при первом голе, не было идеи отдать ему пас?
- Когда вышел к воротам, мельком взглянул на бокового, убедился что офсайда нет. Увидел пустой угол и решил бить - попал. Все очень быстро произошло.
- Показалось, что во втором тайме были недовольны заменой?
- Нет, просто было небольшое повреждение. (Юрий Плохотниченко)