Алексей Ионов: "До игры было решено, что пенальти бью я"

Полузащитник сборной России Алексей Ионов заявил, что перед контрольной игрой с Чехией (5:1) он узнал, что будет бить пенальти. 29-летний россиянин оформил дубль в этой встрече.

- Как определяли, кому бить пенальти?

- До игры было решено, что пенальти бью я.

- Это ответственность или приятная обязанность?

- Даже не знаю. По крайней мере, у меня это получается.

- Не было мысли отдать мяч Заболотному, который пенальти заработал?

- Нет, раз установка такая, то должен бить тот, кого назначили.

- А при первом голе, не было идеи отдать ему пас?

- Когда вышел к воротам, мельком взглянул на бокового, убедился что офсайда нет. Увидел пустой угол и решил бить - попал. Все очень быстро произошло.

- Показалось, что во втором тайме были недовольны заменой?

- Нет, просто было небольшое повреждение. (Юрий Плохотниченко)

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