Алексей Игонин: "Критики заслуживает весь российский футбол, а не только сборная"

Бывший защитник "Зенита" и сборной России Алексей Игонин выразил мнение, что неудачи национальной команды являются лишь частью проблем российского футбола. Подопечные Станислава Черчесова в своем последнем матче проиграли Катару (1:2), а сегодня в Грозном встретятся с Румынией.

- Станислава Черчесова резко критикуют за поражение в Катаре, забывая, что по сравнению с первым своим матчем в Турции он по разным причинам потерял восемь футболистов, - цитирует spbdnevnik.ru Игонина. - Впрочем, в любом составе это сборная России, укомплектованная лучшими на сегодня игроками. Критики заслуживает весь наш футбол. Уровень чемпионата, работа детско-юношеских школ – вот с чего надо начинать. Сборная лишь вершина огромной пирамиды. За потоками негативных отзывов мы, к сожалению, не слышим конструктивных предложений. Это касается и Черчесова, которому стоило бы проанализировать причины неудач, рассказать о путях выхода из кризиса, стратегии подготовки к Кубку конфедераций.

В последнее время мы плохо понимаем, что происходит в мировом футболе. А зря: такие команды, как Катар, здорово прибавили.

Уровень футбола подравнялся, а мы по-прежнему в начале пути. Общественное мнение подготавливают к достойному выступлению сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира, однако после каждого матча мы испытываем глубокое разочарование.

Отсюда предложение: может, не надо анонсировать контрольные встречи сборной, а дать ей возможность готовиться в менее напряженной обстановке? Вот улучшим качество игры – тогда и выставим сборную напоказ.