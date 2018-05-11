Алексей Игонин: "Дзюба? Черчесову просто не из кого выбирать"

Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал "СЭ" расширенный состав сборной России на чемпионат мира. Из петербургского клуба на сбор (18-31 мая, Новогорск - Австрия) поедут пять игроков - вратарь Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, хавбек Александр Ерохин, Далер Кузяев и универсал Юрий Жирков. Также в расширенном составе оказались форварды Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.

- Выбор в атаке логичен, а какие могут быть варианты? Разве кто-то скажет, что Полоз и Заболотный на сегодняшний момент сильнее других? Это не так, - отметил Игонин. - Правда, если брать Заболотного, то у него отличная история. Отношение Антона к футболу сработало, и у него сохраняется шанс попасть на ЧМ - это очень круто.

- Но у Федора Чалова он больше.

- А как мы можем делать такие выводы? Из каких-то намеков из расширенного состава? Мне кажется, это неправильно, не хотелось бы говорить за главного тренера.

- Вместе с Заболотным и Полозом в списке семерых резервистов есть Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков, считавшиеся ранее игроками обоймы сборной.

- Это объективный выбор. Глушаков сейчас не в лучшей форме. Комбаров - тоже не самый сильный защитник. Просто в определенный момент была необходимость в исполнителях этого амплуа, поэтому он и выходит на этой позиции. Но я бы не сказал, что это великий защитник.

- У Артема Дзюбы красивая история - мучился в "Зените", ушел в "Арсенал", начал забивать и вернулся в сборную. Все ли здесь объективно?

- У нас просто нет нападающих! Даже если посчитать, то конкуренция практически отсутствует. При известном отношении тренера к этому футболисту, если бы были более достойные варианты, то Дзюба не попал в состав. Но получается, что просто физически нет форвардов - выбирать не из кого. Мне нравится, что Дзюба, просидев на скамейке в "Зените", не терял времени даром - форма на должном уровне. И когда появился шанс, Артем им воспользовался. (Игорь НОВИКОВ)