Александр Жуков: "Думаю, что мы сможем на равных сыграть с Аргентиной"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в преддверии матча сборной России против Аргентины поделился своими ожиданиями от игры. Он уверен, что российская команда хорошо проявит себя в этой встрече.

- Я собираюсь пойти на матч, интересно посмотреть, как наша сборная будет выглядеть против одной из сильнейших команд мира, - цитирует ТАСС Жукова. - Ну и еще одна причина - Месси. Думаю, что мы сможем на равных сыграть с Аргентиной, у нас хорошая команда.

Конечно, соперник - это высший класс, но я думаю, что наша сборная сможет показать достойную игру. Не думаю, что аргентинцы не будут выкладываться, ведь классная команда играет классно всегда. Тем более, если они привезли такой состав, это значит, что они не будут играть вполсилы.

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", начало – в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.