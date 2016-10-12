Александр Тукманов: "Шестой десяток в рейтинге ФИФА? Это показательно"

Бывший вице-президент и генеральный директор РФС Александр Тукманов считает, что место сборной России в шестом десятке рейтинга ФИФА - это катастрофа. При этом он отметил, что унывать из-за низких позиций не стоит, Россия со временем сможет вернуть себе высокие места.

- Хотелось бы, чтобы наша сборная занимала более высокие места в рейтинге ФИФА. Однако для этого на данный момент нет никаких оснований, - сказал Тукманов. - Результаты последних матчей не дают нам подняться на несколько ступеней выше. Но и унывать не стоит из-за низких позиций. У России строится новая команда, есть новый главный тренер, который знает, как решать поставленные перед ним задачи.

- За год потерять три десятка мест - разве это не катастрофа?

- К сожалению, так и есть. Мы все говорим о каких-то программах, которые будем реализовывать к 2030 году. А что мы будем делать сегодня, через год, через два? Нужно все-таки ставить более краткосрочные задачи. Существует целый комплекс причин, нет одного человека, который нес бы за все ответственность. К рейтингу нужно относиться как к временному явлению, в то же время пора заканчивать демагогию, садиться в кресло президента РФС и руководить футболом, не распыляться на все виды спорта.

- Россия знавала времена и лучше - третье место в 1996 году…

- Были достижения. А сейчас что? Молодежная сборная заняла в отборочной группе чемпионата Европы предпоследнее место, опередив только Фареры. Юношеская стала третьей в группе, и ее попадание в финальную стадию зависит от других матчей. Сколько угодно можно надувать щеки и говорить, что забили три мяча немцам, но результат ведь на табло. Все печально и грустно, тема сборных для меня болезненна и дорога, долгие годы я имел к этому отношение.

- Захочет РФС провести с Бразилией контрольный матч на правах хозяина чемпионата мира-2018. Вот только нам могут сказать, а кто у вас соседи по рейтингу - Саудовская Аравия, Мали да ДР Конго. Не очень престижная компания, согласны?

- Рейтинг - это показатель. Когда сборная занимает высокое место в табели о рангах, то коммерческая составляющая контракта будет хорошей, если же команда идет на задворках, то заработать ничего не удастся.

- А нам ведь играть с Катаром, Македонией, Румынией.

- Именно. Коэффициент в рейтинге от этого особо не изменится и коммерческая составляющая практически нулевая.

- Когда же Россия вновь сможет рассчитывать на высокие места в мировом футболе?

- Как минимум понадобится пару лет. Предстоящий чемпионат мира - это праздник, но за спортивную составляющую очень тревожно. (Сергей АСТАХОВ)