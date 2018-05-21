Александр Ташаев: "Правильно, что готовимся к ЧМ-2018 в Австрии"

Полузащитник "Динамо" и сборной России Александр Ташаев – о подготовке к чемпионату мира по футболу-2018.

– Здесь, в Австрии, всегда красиво, – сказал Ташаев, которого вывели к журналистам после занятия. – Но от тренировок это не отвлекает. Тут очень хорошие условия, воздух, погода. Считаю, правильно, что мы готовимся к ЧМ-2018 тут. Пока идут втягивающие тренировки. Тактикой, наверное, будем заниматься позже.

Первые два-три дня в сборной прошли нормально. Многих ребят в команде знаю. С кем больше всего общаюсь? С Ромой Зобниным и Костей Раушем, с которыми вместе играли или играем сейчас.

Пока нет понимания, на какой позиции буду действовать в сборной. Тренер все скажет. Попаду ли я в итоговую заявку? Думаю, что тренер сделает верный выбор и оставит сильнейших. А мое дело – работать. (Дмитрий СИМОНОВ)

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