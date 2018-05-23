Александр Ташаев: "Посмотришь Лигу чемпионов, там все крайки лезут в обводку, не боятся терять мяч. А у нас – страх перед потерей"

Полузащитник "Динамо", впервые вызванный в сборную России прямо перед ЧМ-2018, Александр Ташаев дал обстоятельное интервью обозревателю "СЭ".

– Ваша любовь к обводке – это именно наследие дворового футбола?

– В том числе его. Чему во дворе научишься – в школе могут и не научить. Но – не только. Мне повезло: могу передать огромные слова благодарности первому тренеру в "Локомотиве" Дмитрию Борисову. Тогда ему было всего 23-24 года. Нас, детишек, он брал и натаскивал в плане техники. Так как у меня была хорошая скорость, он внушал мне: "Если у тебя мяч, и ты остаешься один в один – не бойся, обыгрывай!" И это у меня отложилось на подкорке.

– Почему в России очень мало футболистов, которые идут в обводку?

– Действительно, посмотришь ту же Лигу чемпионов, там все крайки лезут в обводку, не боятся терять мяч. А у нас – страх перед потерей. Мне кажется, это идет из детства. Тренеры делают упор на сиюминутном результате. Главное – не потерять мяч! Не дают ребятам свободу. Детская психология – слабая, и человек уже закрепощен.

– Вам кто-нибудь запрещал?

– Все тренеры говорят: "Идите в обводку". Но далеко не все просят продолжать, если несколько раз не получилось. Ты слышишь: "Чего ты мяч теряешь?" И думаешь: "Ладно, сохраню". А у меня и кумир детства – Роналдинью. Лучше дриблинга, чем у него, не видел. Я полюбил футбол в 2003 году, когда после ЧМ-2002 он перешел из ПСЖ в "Барселону". (Игорь РАБИНЕР)

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