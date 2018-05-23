Александр Ташаев: "Нужно время на адаптацию в сборной России"

Полузащитник "Динамо", впервые вызванный в сборную России прямо перед ЧМ-2018, Александр Ташаев в интервью "СЭ" признался, что ему потребуется время на адаптацию в национальной команде. Также он добавил, что пока не может быть доволен собой.

– На тренировках сборной пока сильно стесняетесь?

– Понятно, что мне, как любому живому человеку, нужно время на адаптацию. Но за одну-две тренировки я чуть-чуть освоился, и сейчас уже себя ощущаю вполне хорошо. Помогли и Костя Рауш, с которым мы играем в "Динамо" сейчас, и Рома Зобнин, и Федя Смолов, и Юра Жирков, которых застал, когда только попал в основу. Сейчас еще Володя Габулов приехал, он мне еще в "Динамо" много подсказывал – в какой-то степени наставник.

– Довольны тем, что показываете на тренировках сборной?

– Нет. У меня вообще такого нет, чтобы быть собой довольным. Это человека стопорит. В игре у меня еще идеально ничего не получается, и прибавлять нужно во всем. Особенно не хватает хладнокровия и своевременного принятия решений.

– На тренировках вас пока используют больше слева или справа, где вы тоже периодически выходите в клубе?

– Больше слева, на моей основной позиции. (Игорь РАБИНЕР)

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