Александр Тарханов: "В сборной Головина может заменить Глушаков"

Известный российский специалист Александр Тарханов уверен, что тренерский штаб национальной команды найдет, кем заменить травмированного Александра Головина, если хавбек не успеет восстановиться к сентябрьским матчам сборной с Турцией (7 сентября, Лига наций) и Чехией (10 сентября, товарищеская встреча).



- В сборной России довольно много футболистов, которые могли бы сыграть на позиции Александра Головина, - сказал Тарханов. - Есть, например, братья Миранчуки – ребята выступают на хорошем уровне. Не нужно забывать и про Алана Дзагоева, если у него не будет никаких повреждений. Есть еще Денис Глушаков, которого тоже можно вызвать на место Головина.



Да и в целом лично я с оптимизмом смотрю на будущее нашей национальной команды. Да, сразу несколько ключевых игроков завершили карьеры в сборной, и нам, конечно, будет не хватать Жиркова, Игнашевича и Самедова, но есть достаточно молодых ребят, которые должны приходить на смену ветеранам и прогрессировать. К тому же, скоро в обойму вернутся Васин и Джикия, тоже хорошие футболисты, так что в целом уровень довольно приличный. (Наталия СОЛОМАТИНА)

Напомним, Головин получил травму на тренировке "Монако". Срок восстановления 22-летнего хавбека составит 3-4 недели.

Головин получил травму правой ноги и ходит на костылях