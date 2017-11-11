Александр Тарханов: "У сборной России в игре с Аргентиной практически не было атаки"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после контрольного матча Россия – Аргентина (0:1) отметил игру вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Дениса Глушакова. Специалист подчеркнул, что от нападающего Лионеля Месси всегда исходит острота.

– Вас не разочаровала сборная России?

– В плане обороны – нет. Играли дисциплинировано. Хотя были моменты, которые соперник не использовал. А вот атаки у нас практически не было. Только какие-то фрагменты, когда аргентины ошибались. Никакой целостности в нападении не наблюдалось. Наши футболисты старались выбить мяч вперед, совершали много потерь. Плюс Аргентина сразу старалась забрать мяч себе, и это у них получалось, особенно в первом тайме.

– Как мы выглядели на фоне такой супер команды?

– У нас есть проблемы. Они были и в товарищеском матче с Кореей, Ираном. Я имею в виду организацию атакующих действий.

– Акинфеев был лучшим в составе сборной России?

– Он несколько раз спасал нашу команду и играл достаточно уверенно. Также мне понравился Глушаков.

– Обидно, что судейская ошибка повлияла на результат в этом матче?

– Небольшое вне игры в том эпизоде было. Наши футболисты расположились неправильно, и соперник вскрыл оборону.

– Месси чем запомнился?

– Первый тайм он играл, а второй просто доигрывал. В любом случае, от него всегда идет острота. Даже если он будет стоять, она будет исходить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Россия – Аргентина