Александр Тарханов: "Не увидел целостности в атаке Италии, прямо как у сборной России"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов заинтригован тем, какую игру покажет сборная России в товарищеском матче с Испанией. Специалист сочтет любой положительный результат этой встречи достойным.

– Что вызывает у вас наибольший интерес в предстоящем матче? – вопрос Тарханову.

– То, как мы будем играть. Это главное. Мы знаем, как будут играть испанцы. У них хороший контроль мяча, они практически не отдают его соперникам. А вот как наша сборная будет действовать в этой ситуации, особенно в атаке – вопрос. В обороне мы выглядим более надежно, чем в нападении, создаем плотность. Это хорошо. Но вот в атаке не все получается.

– Как считаете, нужно использовать ротацию в нападении в матче с испанцами?

– Не столько нужна ротация, сколько выстроенная игра. Я не считаю, что у нас плохие исполнители. Вопрос в том, как мы будем действовать в средней линии. Но и об обороне нельзя забывать. А то как возникает какая-то опасность, у нас сразу идет вынос мяча. Мы совершаем длинные передачи, которые не доходят до адресата. А ведь очень важно хорошо выходить из обороны в атаку. Надо не бояться катать мяч в ноги партнеру. Здесь у нас тоже есть проблемы.

– Какой результат матча сочтете достойным?

– Любой хороший результат. Ничья с Испанией как раз такой и есть. Но я буду смотреть в большей степени не на результат, а на игру. Мы готовимся к чемпионату мира, и волнует, как там выступим. Вот сборная Италии никакой игры не показала и не едет на "мундиаль" Я видел первый тайм их матча со шведами и даже не стал смотреть второй, потому что понял – они не выиграют. У итальянцев тоже не было атаки, только какие-то рваные моменты. А целостности в нападении я не увидел.

– Прямо как у нас?

– Да. И только если у нашей сборной будет какая-то целостность, можно будет сказать, что у нас есть команда. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч Россия – Испания состоится сегодня, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.