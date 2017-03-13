18:17 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Тарханов: "Не факт, что Бухаров будет играть за сборную России"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов уверен в том, что нападающий "Ростова" Александр Бухаров заслуженно получил вызов в сборную России для участия в подготовке к товарищеским матчам с Кот-д`Ивуаром и Бельгией. Специалист не исключил, что форвард не примет участие в играх.

- Сейчас Бухаров играет сильнее, его "Ростов" выступает в Лиге Европы и Александр себя неплохо проявляет. Но не факт, что он в итоге будет играть, - приводит "НСН" слова Тарханова. - Как себя проявит… Если проявит, значит, закрепится в команде и будет играть.

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http://nsn.fm/sport/futbolnye-eksperty-nazvali-pravilnym-vyzov-v-sbornuyu-aleksandra-bukharova.php?sphrase_id=137829

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