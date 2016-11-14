Александр Тарханов: "Черчесов уже должен будет определиться с составом сборной на Кубок конфедераций"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подчеркнул, что товарищеский матч сборной России с Румынией должен стать последней проверкой кандидатов в национальную команду. Встреча состоится 15 ноября в Грозном.

- На мой взгляд, сейчас идет этап просмотра футболистов, - цитирует "Р-Спорт" Тарханова. - Сейчас Черчесов уже должен будет определиться, кто может играть, а кто не сможет помочь команде. Думаю, что он уже будет определять состав, кто будет готовиться дальше, во всяком случае к Кубку конфедераций. Ожидаю, что Черчесов в матче с Румынией посмотрит тех, кого еще не видел в деле. Думаю, что после этого сбора он уже начнет четко определять, кто может играть на уровне сборной, кого вызывать.