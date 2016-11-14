13:39 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Тарханов: "Черчесов уже должен будет определиться с составом сборной на Кубок конфедераций"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подчеркнул, что товарищеский матч сборной России с Румынией должен стать последней проверкой кандидатов в национальную команду. Встреча состоится 15 ноября в Грозном.

- На мой взгляд, сейчас идет этап просмотра футболистов, - цитирует "Р-Спорт" Тарханова. - Сейчас Черчесов уже должен будет определиться, кто может играть, а кто не сможет помочь команде. Думаю, что он уже будет определять состав, кто будет готовиться дальше, во всяком случае к Кубку конфедераций. Ожидаю, что Черчесов в матче с Румынией посмотрит тех, кого еще не видел в деле. Думаю, что после этого сбора он уже начнет четко определять, кто может играть на уровне сборной, кого вызывать.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Разбанен досрочно

даешь платинума в тренеришки! УРА и прочее знамя раш футбола ВПЕРДЕ обеспечено!))

13:59

Platinum1991

И костяк сборной должен быть и тренировочный процесс должен быть поставлен на соответствующем УРОВНЕ! А без этого НИКАК!!! Есть такое понятие, как класс, стабильность, запас прочности, сыгранность! А всего этого и другого у сборной НЕТ!!! Спрашивается? Так с какого такого ПЕРЕПУГУ сборная России, без игры, без класса, без стабильности, без сыгранности, без костяка будет показывать результат! Все эти футбольные элементы отрабатываются на тренировке и добиваются НАДЁЖНОСТИ, СТАБИЛЬНОСТИ игры для достижения победного результата! Александр!!! Как тренировались, такой и получили РЕЗУЛЬТАТ! Тренировочный процесс Черчесова в сборной поставлен БЕЗОБРАЗНО! Вы посмотрите все игры сборной под началом Черчесова! Одно хаотичное броуновское движение и ни какой футбольной МЫСЛИ на поле! Разве так играют??? Разве так ТРЕНИРУЮТ??? Полное футбольное безобразие! Ведь проиграть можно по разному и разным командам! Но с такой игрой сборной и таким тренировочным процессом НЕВОЗМОЖНО выиграть! Или в ничью СГОНЯТЬ или ПРОИГРАТЬ! А на ГОЛОЙ физике Черчесов далеко НЕ УЕДЕТ!!! Ругаться и сквернословить научились, а тренировать НЕТ!!! Ругань делу НЕ ПОМОГАЕТ, а только вредит!!! Надо не ругаться и руками махать после поражения, а пересмотреть методику тренировок и внести коррективы. Других вариантов НЕТ! Однозначно!!! Тактики НЕТ. Сыгранности НЕТ. Класса НЕТ. Стабильности НЕТ. Уверенности НЕТ. Костяка сборной НЕТ. Да, много чего НЕТ!!! На словах всё есть, а как коснись игры, так всё куда-то ВМИГ и резко ИСЧЕЗАЕТ, как тени в ПОЛДЕНЬ! А в сухом остатке остаются ПОРАЖЕНИЯ, как результат БЕЗОБРАЗНЫХ тренировок! Однозначно!

13:55

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Материалы других СМИ