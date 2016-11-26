20:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Тарханов: "Черчесов движется в правильном направлении, выстраивая команду"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов считает, что наставник сборной России Станислав Черчесов верной дорогой ведет свою команду. Сборная России на Кубке конфедераций сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

– У России очень сложная группа на Кубке конфедераций, слабых соперников на таком турнире попросту не бывает, – цитирует ТАСС Тарханова. – Я думаю, что Черчесов движется в правильном направлении при построении команды. Он уже просмотрел многих игроков, на турнире будут играть сильнейшие футболисты.

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