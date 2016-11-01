18:35 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Ширко: "Глушаков и Комбаров - лучшие россияне на своих позициях"

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Экс-нападающий сборной России Александр Ширко объяснил, почему в состав национальной команды на матчи с Катаром (10 ноября) и Румынией (15 ноября) вернулись Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков. Так же, по мнению экс-спартаковца, Александр Кокорин является заменой травмированному Артему Дзюбе.

– Удивился ли отсутствию Дзюбы и Шатова? Насколько мне известно, у Артема травма, поэтому ему на замену выбран Кокорин, – говорит Ширко. – У Олега, скорее всего, тоже какое-то повреждение. Решили не усугублять. Сейчас идет сбор информации по игрокам в сборной России, поэтому просматривают разных футболистов.

Кокорин – равноценная замена Дзюбе?

– Знаете, еще месяц назад говорил, что всякий может ошибиться в каких-то моментах в жизни. Это не повод не вызывать Кокорина в сборную. Дзюба и Кокорин разноплановые футболисты, все зависит от конкретного матча.

– Вызвали в сборную Комбарова и Глушакова. Почему?

– Потому что они провели отрезок матчей на довольно высоком уровне.

– Это лучшие российские футболисты на их позициях?

– Раз уж "Спартак" на первом месте, то думаю, лучшие. (Ярослав СУСОВ)

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