Александр Селихов: "По вызову в сборную Каррера ничего особенного не сказал"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов, вызванный в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, выразил радость от попадания в национальную команду. Напомним, что сбор россиян начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".

– Впечатления от попадания в сборную самые приятные, эмоции зашкаливают, – сказал Селихов. – Очень рад, что получил вызов.

– Черчесов достаточно жестко иногда общался на поле с некоторыми игроками. Не удивились?

– Это нормальные рабочие моменты. Ничего страшного.

– Вас ведь включили в расширенный список, потом отцепили, потом все-таки вызвали. Неожиданно все получилось?

– Неожиданно и приятно.

– Хорошо знакомы с вратарской бригадой – Синицыным и Луневым?

– Пересекались, играли друг против друга. С Андрюхой Луневым пару раз общались, общий друг есть, коллега – Серега Нарубин.

– Как партнеры по "Спартаку" напутствовали в сборную? И как – Каррера?

– Партнеры поздравили и подбодрили. Каррера ничего особенного не сказал. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Россия-полтора. Кто они такие