Александр Селихов: "По вызову в сборную Каррера ничего особенного не сказал"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов, вызванный в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, выразил радость от попадания в национальную команду. Напомним, что сбор россиян начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".
– Впечатления от попадания в сборную самые приятные, эмоции зашкаливают, – сказал Селихов. – Очень рад, что получил вызов.
– Черчесов достаточно жестко иногда общался на поле с некоторыми игроками. Не удивились?
– Это нормальные рабочие моменты. Ничего страшного.
– Вас ведь включили в расширенный список, потом отцепили, потом все-таки вызвали. Неожиданно все получилось?
– Неожиданно и приятно.
– Хорошо знакомы с вратарской бригадой – Синицыным и Луневым?
– Пересекались, играли друг против друга. С Андрюхой Луневым пару раз общались, общий друг есть, коллега – Серега Нарубин.
– Как партнеры по "Спартаку" напутствовали в сборную? И как – Каррера?
– Партнеры поздравили и подбодрили. Каррера ничего особенного не сказал. (Михаил ГОНЧАРОВ)
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Андрей Синицын
- Александр Селихов
- Массимо Каррера
- Андрей Лунев