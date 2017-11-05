Александр Селихов: "На матч с Аргентиной я не пойду, поеду к сыну"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов отметил, что не держит обиды на тренерский штаб сборной России из-за непопадания в состав команды на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией. По его словам, только главный тренер Станислав Черчесов может принимать решение о включении игроков в заявку.

- Обидно, что не попали в сборную?

- Нет. Это главному тренеру решать, кто должен играть. А наше дело выступать.

- Сложности первой половины сезона позади?

- Можно и так сказать. Главное, прибавлять от игры к игре и продолжать побеждать.

- На матч с Аргентиной пойдете?

- Нет. Я к сыну поеду. (Ярослав СУСОВ)