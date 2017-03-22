Александр Самедов: "Все любят обсуждать поступки, зарплаты российских футболистов"

Полузащитник сборной России Александр Самедов отметил, что ближайшие соперники команды по товарищеским матчам станут хорошей проверкой перед Кубком конфедераций-2017. 24 марта Россия сыграет в Краснодаре с Кот-д'Ивуаром, а 28 марта - в Сочи с Бельгией.

- Нам будут противостоять одна из лучших африканских команд и одна из лучших европейских. Идеальная проверка для нас, - цитирует "Российская газета" Самедова. - Хотя и до этого, считаю, мы играли с серьезными соперниками, с самой первой игры. Были Турция, Гана, которая, как и Кот-Д’Ивуар, является топовой африканской командой. Коста-Рика - очень сильная сборная. Хорошая, крепкая европейская команда и у румын. Единственное - провалились с Катаром. Это факт.

Понятно, что сложилось определенное отношение к российским футболистам. Все любят обсуждать какие-то их поступки, зарплаты. Но на самом деле за большинство ребят в сборной, с которыми играю уже не первый год, могу сказать: они бьются за команду с огромным желанием и поступили бы точно так же. Просто не всегда получается добиться результата. Чаще не получается, согласен: были неудачный чемпионат мира, потом Euro. Хотя, если вспомнить квалификации и к чемпионату мира, и к чемпионату Европы, они прошли неплохо. Все перечеркивают выступление на главных турнирах и этот вот негатив от заработных плат и разных историй. Но еще раз скажу: в нашей команде люди играют за сборную с огромным желанием и патриотизмом. Потому что это сборная.