Александр Самедов: "У Черчесова все получится в сборной России"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что доверяет главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Ранее специалист вызвал хавбека в национальную команду на контрольные матчи против Кот-д'Ивуара (24 марта, Краснодар) и Бельгии (28 марта, Сочи).

– Как думаете, у нынешнего главного тренера сборной Станислава Черчесова что-нибудь получится?

– Получится. Как футболист, находящийся внутри команды, я просто по-другому не могу сказать. Для чего мне тогда выходить играть за сборную, если я в это не верю? Мы стараемся.

– Почему не получилось у Слуцкого, Капелло, Адвоката?

– Частично не получилось. Ведь сборная выходила в финальную часть мирового и европейского первенств. На чемпионате мира-2014 и на Euro-2016 была абсолютно разная атмосфера в команде. На чемпионате мира мы были зажатыми. На Euro все было гораздо позитивнее, мы были раскрепощены. Но в итоге результат примерно одинаковый: провал. Но не потому, что это, как говорят, "наш уровень". Мы могли и были обязаны лучше выступить и в Бразилии, и во Франции. Чего-то не хватило. Не знаю чего.