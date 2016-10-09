20:05 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Самедов: "Сейчас чувствую себя нормально, в клубе обследуюсь"

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Полузащитник сборной России Александр Самедов после товарищеского матча против сборной Коста-Рики (3:4) в Краснодаре на новом стадионе заявил, что соперник ничем не удивил. Также он сказал, что чувствует себя хорошо, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Не получилось победить, хотели порадовать болельщиков на открытии стадиона, – отметил Самедов.

– Как у вас самочувствие?

– Все нормально. Сейчас вернусь в Москву, в клуб, обследуюсь. А так все нормально.

– Если говорить про игру в атаке, то было много плюсов. Не так ли?

– Ну... да, забили 3, но пропустили 4. Будем разбираться. Все равно пропускает вся команда, будем разбирать ошибки.

– Удивила Коста-Рика чем-нибудь?

– Как она могла чем-то удивить? Мы знали, что это классная команда. Понимали, что с ней надо играть аккуратно, внимательно.

– Как вам поддержка болельщиков?

– Супер. Атмосфера замечательная. Огромное им спасибо за поддержку.

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