10:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Самедов: "Сборной России нужно минимум выходить из группы на ЧМ-2018"

0
0
0
0
1

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что сборная России должна выйти в плей-офф предстоящего домашнего чемпионата мира-2018.

– Все мы с нетерпением ждем домашнего чемпионата мира. Но скептически оцениваем шансы нашей сборной. Какой результат лично вас бы удовлетворил?

– В группе играют 4 команды, все три игры нужно выигрывать и выходить из группы. Это как минимум. Потом начинается плей-офф, где может произойти все, что угодно. Может попасться как топовая сборная, так и команда средняя. Пока не вижу смысла заявлять, что мы обязаны выйти в полуфинал.

Дополнительная информация

http://www.aif.ru/sport/person/aleksandr_samedov_ne_futbolisty_vinovaty_v_svoih_vysokih_zarplatah

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

serzheo

Да из группы вас за ухи вытащат, ибо хозяева. Но дальше...

11:07

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ