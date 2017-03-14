Александр Самедов: "Сборной России нужно минимум выходить из группы на ЧМ-2018"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что сборная России должна выйти в плей-офф предстоящего домашнего чемпионата мира-2018.

– Все мы с нетерпением ждем домашнего чемпионата мира. Но скептически оцениваем шансы нашей сборной. Какой результат лично вас бы удовлетворил?

– В группе играют 4 команды, все три игры нужно выигрывать и выходить из группы. Это как минимум. Потом начинается плей-офф, где может произойти все, что угодно. Может попасться как топовая сборная, так и команда средняя. Пока не вижу смысла заявлять, что мы обязаны выйти в полуфинал.