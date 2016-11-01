Александр Самедов: "Рад, что Кокорин снова в сборной"

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов рад приглашению в сборную России на матчи с Катаром и Румынией. Также он признался, что ему приятно возвращение в состав национальной команды нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

- Я очень рад, что получил вызов в сборную России, - цитирует "Р-Спорт" Самедова. - Не знаю, в чем причина вызова одних игроков и невызова других. Могу с точностью сказать, что очень рад, что Саша Кокорин вернулся. Он всегда был игроком сборной, я действительно рад, что такой футболист снова с нами. Не то чтобы меня что-то удивляло или не удивляло, я думаю, есть какие-то причины, о которых я не знаю, но тренерскому штабу состав виднее.