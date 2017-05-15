Александр Самедов: "Необходимо показать себя в оставшихся матчах"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов рад попаданию в расширенный список национальной команды на Кубок конфедераций. Он отметил, что сейчас необходимо зарекомендовать себя перед тренерским штабом сборной.

- Рад, что оказался в числе тридцати игроков сборной России. Теперь необходимо показать себя в оставшихся матчах, зарекомендовать перед тренерами. В этих двух играть необходимо решить и клубные задачи, - сказал Самедов. (Сергей АСТАХОВ)

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