Александр Самедов: "Не понимаю, почему все только и говорят о майке Месси"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов отметил, что ему очень хотелось сыграть против Аргентины (0:1). По словам хавбека, который восстанавливается после травмы, он смотрел игру на стадионе.

– Тяжело пропускать такие матчи. Против таких соперников всегда хочется играть. Получив травму, я очень сильно расстроился, – отметил Самедов в эфире программы "Все на футбол". – Но ничего не поделаешь. Я смотрел встречу с Аргентиной на стадионе. Действовала ли команда самоотверженно и отдавала все сила? Да.

Мне кажется, что в нашей стране создали большую шумиху вокруг Месси. В этой сборной собраны другие замечательные игроки. Все только и говорят о майке Месси, и кто с ним поменяется. Троллил ли я Глушакова на эту тему? Нет. Думаю, он приедет в команду и все услышит.