18:41 | Футбол — Сборная России

Александр Самедов: "Не понимаю, почему все только и говорят о майке Месси"

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов отметил, что ему очень хотелось сыграть против Аргентины (0:1). По словам хавбека, который восстанавливается после травмы, он смотрел игру на стадионе.

 
Суббота. Москва. &quot;Лужники&quot;. Россия - Аргентина - 0:1. Лионель МЕССИ.Походка льва. Главное о Месси в "Лужниках"

– Тяжело пропускать такие матчи. Против таких соперников всегда хочется играть. Получив травму, я очень сильно расстроился, – отметил Самедов в эфире программы "Все на футбол". – Но ничего не поделаешь. Я смотрел встречу с Аргентиной на стадионе. Действовала ли команда самоотверженно и отдавала все сила? Да.

Мне кажется, что в нашей стране создали большую шумиху вокруг Месси. В этой сборной собраны другие замечательные игроки. Все только и говорят о майке Месси, и кто с ним поменяется. Троллил ли я Глушакова на эту тему? Нет. Думаю, он приедет в команду и все услышит.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Bibigon2000

так это было самым интересным в матче! интрига однако...

19:49