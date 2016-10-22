Александр Самедов: "Натурализация – болезненная тема, но в случае с Мариу Фернандесом все оправданно"

Гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал полузащитник "Локомотива" и сборной России Александр Самедов. Он подчеркнул, что считает натурализацию защитника ЦСКА Мариу Фернандеса оправданной.
– Очень крепкий атакующий защитник, на все сто отвечающий требованиям современного футбола, – сказал Самедов. – Бровку бороздит взад-вперед все девяносто минут. Может, сзади не всегда успевает, но в плане подключений он, наверное, сильнейший.
– То есть для сборной России это будет усиление?
– У меня к натурализации свое отношение. Настороженное. Болезненная тема. Но в данном случае все оправданно. Фернандес – очень сильный игрок. Надеюсь, этот парень поможет сборной. Тем более что он этого искренне хочет.
Тополь-М
Это я дурачку игорювасиличу.
08:16
Тополь-М
У тебя, дятла, спросить забыли.
08:15
igorvasilevich
Ага самого натурализовали играл бы за свой Азербайджан лучше.
06:50