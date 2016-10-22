05:54 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Самедов: "Натурализация – болезненная тема, но в случае с Мариу Фернандесом все оправданно"

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Гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал полузащитник "Локомотива" и сборной России Александр Самедов. Он подчеркнул, что считает натурализацию защитника ЦСКА Мариу Фернандеса оправданной.

– Очень крепкий атакующий защитник, на все сто отвечающий требованиям современного футбола, – сказал Самедов. – Бровку бороздит взад-вперед все девяносто минут. Может, сзади не всегда успевает, но в плане подключений он, наверное, сильнейший.

– То есть для сборной России это будет усиление?

– У меня к натурализации свое отношение. Настороженное. Болезненная тема. Но в данном случае все оправданно. Фернандес – очень сильный игрок. Надеюсь, этот парень поможет сборной. Тем более что он этого искренне хочет.

Полностью интервью Самедова

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Тополь-М

Это я дурачку игорювасиличу.

08:16

Тополь-М

У тебя, дятла, спросить забыли.

08:15

igorvasilevich

Ага самого натурализовали играл бы за свой Азербайджан лучше.

06:50

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