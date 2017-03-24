Александр Самедов: "Любимый боксер – Пакиао"

Полузащитник сборной России Александр Самедов подчеркнул в интервью "СЭ", что с большим удовольствием смотрит бокс и ММА по телевизору. Его любимый боксер – Мэнни Пакиао.

– Перед матчем с "Локо" вы с семьей посетили мастер-класс боксера Флойда Мейуэзера. Заряжались агрессией?

– Нет, просто мы ходим заниматься в эту академию: я сам, жена, сын. Узнал, что Флойд приезжает, и решили сходить.

– Часто боксируете?

– Один-два раза в неделю. Боксом это все-таки не назовешь. Больше по груше бью. Для общей выносливости.

– А из сына хотите вырастить бойца?

– Ему семь лет, он много чем занимается. Но бокс сыну нравится, да и тренеры говорят, что есть хорошие данные. Посмотрим.

– Вне ринга давно доводилось драться?

– Очень. Еще в молодости. А вот по телевизору бои смотрю с большим удовольствием. И бокс, и MMA. Жду новых поединков Федора Емельяненко. Уорд, Ковалев, Головкин, Мейуэзер – их поединки стараюсь не пропускать. Особенно нравится Пакиао. А вот супертяжелый вес смотреть не так интересно. Со времен Тайсона, Льюиса, Холифилда там застой. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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