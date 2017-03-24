Александр Самедов: "Кутепов называет меня Сергеич. Он очень воспитанный парень"

Полузащитник сборной России Александр Самедов в интервью "СЭ" отметил, что национальная команда изменилась с его первого вызова. Также футболист рассказал, что одноклубник по "Спартаку" Илья Кутепов обращается к нему по отчеству. Сегодня сборная России проведет товарищеский матч против Кот-д'Ивуара на стадионе "Краснодара", а 28-го числа в Сочи встретится с Бельгией.

– В сборной вы теперь второй по старшинству после Жиркова. Чувствуете, что партнеры относятся к вам с большим уважением?

– Понятно, что с того момента, как меня впервые вызвали в сборную (в 2011 году. – Прим. "СЭ"), команда почти полностью сменилась. Остались только мы с Жирковым, Акинфеев, Глушаков, Шишкин, Дзагоев... Я старше большинства. Но ничего не поделаешь.

– Кутепов поделился, что обращается к вам по отчеству.

– Илюха рассказал об этом? (Смеется.) Да, называет меня Сергеич. Просто он очень воспитанный парень. Интеллигентный.

– И как вам такое обращение?

– Отношусь с юмором. Подошел, спросил, какое у меня отчество. Я говорю: "Ну если тебе так удобнее, то пожалуйста". (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полное интервью Александра Самедова