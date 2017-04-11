11:38 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Самедов: "Кубок конфедераций - это супертурнир"

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов отметил, что Кубок конфедераций является супертурниром. По есловам хавбека, он ждет его с нетерпением. Самедов сегодня посетил презентацию программы обучения волонтеров Кубка конфедераций и чемпионата мира - 2018.

- Футболисты считают, что Кубок конфедераций - это супертурнир, таких много не бывает. Мы ждем его с нетерпением. Мы постараемся как можно лучше выступить на групповом этапе и выйти в плей-офф, - цитирует ТАСС Самедова. - Это потрясающий турнир, и я уверен, что мы не ударим в грязь лицом.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4172578

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