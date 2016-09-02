Александр Самедов: "Черчесов не просил галстук на день рождения"

Полузащитник сборной России Александр Самедов после тренировки национальной команды рассказал о том, как игроки поздравили главного тренера Станислава Черчесова с днем рождения, передает из Химок корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Сегодня специалист празднует 53-летие.

– Как команда поздравила тренера?

– Поздравили, Вася Березуцкий, как капитан, сказал слово. Все присоединились. Пожелали здоровья прежде всего. Надеемся, результатом тоже порадуем.

– Галстук Станислав Саламович не просил подарить?

– Нет (смеется).