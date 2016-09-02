12:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Самедов: "Черчесов не просил галстук на день рождения"

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Полузащитник сборной России Александр Самедов после тренировки национальной команды рассказал о том, как игроки поздравили главного тренера Станислава Черчесова с днем рождения, передает из Химок корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Сегодня специалист празднует 53-летие.

– Как команда поздравила тренера?

– Поздравили, Вася Березуцкий, как капитан, сказал слово. Все присоединились. Пожелали здоровья прежде всего. Надеемся, результатом тоже порадуем.

– Галстук Станислав Саламович не просил подарить?

– Нет (смеется).

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Slim Taller

Какой ему галстук.коня-бы подарили!

13:47

Dymanomashina

Галстуки вы все Леониду Викторовичу подарили, на три года вперед. Теперь работайте, давайте!

13:44

shpasic

это баян из Ералаша.

13:36

ksmoll

А что за рофл с галстуком? Или это форсед-шутка от журналиста СЭ?

13:08

Очень плохой мальчик

Галстук был куплен заранее)

13:06

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