Александр Самедов: "Черчесов не просил галстук на день рождения"

Полузащитник сборной России Александр Самедов после тренировки национальной команды рассказал о том, как игроки поздравили главного тренера Станислава Черчесова с днем рождения, передает из Химок корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Сегодня специалист празднует 53-летие.
– Как команда поздравила тренера?
– Поздравили, Вася Березуцкий, как капитан, сказал слово. Все присоединились. Пожелали здоровья прежде всего. Надеемся, результатом тоже порадуем.
– Галстук Станислав Саламович не просил подарить?
– Нет (смеется).
Slim Taller
Какой ему галстук.коня-бы подарили!
13:47
Dymanomashina
Галстуки вы все Леониду Викторовичу подарили, на три года вперед. Теперь работайте, давайте!
13:44
shpasic
это баян из Ералаша.
13:36
ksmoll
А что за рофл с галстуком? Или это форсед-шутка от журналиста СЭ?
13:08
Очень плохой мальчик
Галстук был куплен заранее)
13:06