Александр Самедов: "Черчесов говорит, что мы самые лучшие"

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал об изменениях в национальной команде с приходом нового главного тренера Станислава Черчесова, передает из Химок корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Ранее мне не так уж часто приходилось играть по всей бровке, – сказал Самедов. – Но мне тренерский штаб объяснил все. И вышло нормально. Но мы еще не разбирали игру, потом тренер укажет на все ошибки. Чувствую себя нормально и в плане здоровья, и тонуса.

Изменение игры при Черчесове? Прошло всего четыре дня, все у нас впереди. Сейчас, после игры с Турцией тренировки носили больше восстановительный характер, а ближе к Гане будут более полноценными.

– Станислав Саламович говорит, что для него его футболисты – лучшие в мире. Ощущаете изменения отношения, что вы лучшие в мире?

– Да, ощущаем. Он постоянно нас поддерживает. Говорит, что мы самые лучшие. Мы это чувствуем. Нам любопытно сыграть против Ганы. Команда с другого континента. Я играл против Кот-д`Ивуара. Воспоминания хорошие. Надеюсь, и после Ганы останутся хорошие.