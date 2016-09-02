12:58 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Самедов: "Черчесов говорит, что мы самые лучшие"

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Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал об изменениях в национальной команде с приходом нового главного тренера Станислава Черчесова, передает из Химок корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Ранее мне не так уж часто приходилось играть по всей бровке, – сказал Самедов. – Но мне тренерский штаб объяснил все. И вышло нормально. Но мы еще не разбирали игру, потом тренер укажет на все ошибки. Чувствую себя нормально и в плане здоровья, и тонуса.

Изменение игры при Черчесове? Прошло всего четыре дня, все у нас впереди. Сейчас, после игры с Турцией тренировки носили больше восстановительный характер, а ближе к Гане будут более полноценными.

– Станислав Саламович говорит, что для него его футболисты – лучшие в мире. Ощущаете изменения отношения, что вы лучшие в мире?

– Да, ощущаем. Он постоянно нас поддерживает. Говорит, что мы самые лучшие. Мы это чувствуем. Нам любопытно сыграть против Ганы. Команда с другого континента. Я играл против Кот-д`Ивуара. Воспоминания хорошие. Надеюсь, и после Ганы останутся хорошие.

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