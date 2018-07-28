Александр Самедов: "Благодарен миллионам россиян и Путину"

Полузащитник сборной России Александр Самедов на своей странице в Инстаграме поблагодарил всех болельщиков национальной команды.

Сегодня сборная побывала в Кремле, где футболистам и тренерам были вручены государственные награды. На домашнем ЧМ-2018 национальная команда дошла до четвертьфинала.

- Сегодня удостоился высокой чести получить в Кремле награду из рук Президента, - написал Самедов. - Благодарен всем сердцем миллионам россиян и Владимиру Владимировичу Путину за доверие и высокую оценку моей работы.​