Александр Самедов: "Березуцкий и Игнашевич? Частичка той сборной ушла"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеских матчей в Краснодаре и Сочи заявил, что расстроен отсутствием защитников ЦСКА Сергея Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких в составе национальной команды. Однако футболист отметил, что это необратимый процесс омоложения команды. В марте сборная России проведет матч против Кот-д'Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта).

– Я видел их в команде на протяжении долгого времени, – цитирует ТАСС Самедова. – Сейчас не то чтобы непривычно, я отдаю себе отчет, что время идет. Наверное, пришло время и для Сергея после чемпионата Европы, и вот теперь для Василия, это их право. Конечно же их не хватает, особенно Васи: вы же знаете, какой он и вне поля. Частичка той сборной ушла, да, но пришли новые ребята, это необратимый процесс.