Александр Мостовой - о составе сборной России: "Чалов поборется с Дзюбой. Основной вратарь - Лунев"

Бывший хавбек "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью "СЭ" выразил свое мнение по поводу состава нашей национальной команды на ближайшие матчи с Германией (товарищеский, 15 ноября в Лейпциге) и Швецией (Лига наций, 20 ноября в Сольне).

Перед заключительной встречей в группе 2 лиги В Лиги наций россияне лидируют с семью очками, у Турции – 3, у шведов – 1, но на одну игру меньше. Подготовку сборная начнет 12 ноября в Новогорске.

- Чалов способен составить реальную конкуренцию Дзюбе здесь и сейчас? - вопрос Мостовому.

- Правильно сделал Черчесов, что вызвал Федора. Это на данный момент лучший бомбардир нашего чемпионата, нападающий с задатками забивного форварда. И может на равных биться с Артемом за место на поле.

- Ахметов заслужил приглашение?

- Ему дали аванс. Наша средняя линия самая укомплектованная, поэтому это для армейца бонус. Вряд ли кто-то рассчитывал, что Ильзат так быстро станет основным игроком ЦСКА. Вроде бы не выглядит самым заметным, но все делает правильно и вовремя. Ему бы добавить агрессии, а техника при обращении с мячом видна.

- Набабкин впервые за долгое время оказался в сборной. Это говорит о проблеме с классными защитниками?

- Для меня сюрприз, что Кирилл стал основным в обороне ЦСКА, хотя раньше все понимали, что им затыкали разные позиции, иногда даже неудачно, и надежностью парень не отличался. А сейчас играет на многих местах и претензий к нему не возникает.

- Отсутствие Дзагоева и Кутепова не удивило?

- Нет. Алан еще не набрал свою оптимальную форму. Кутепов как стал после травмы стал играть в основном составе "Спартака", такие команде началось непонятно что. Может, именно с этим связан его невызов на ближайшие матчи.

- Кто, на ваш взгляд, должен стать основным голкипером?

- Лунев, конечно. В прошлый раз у него небольшая травма случилась, поэтому играл Гильерме. Сейчас нет сомнений в том , кто должен быть в воротах. (Арман Мкртчян)