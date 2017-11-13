Александр Мостовой: "Кокорин - лучший в России, но медленнее 33-летнего Маскерано"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью "СЭ" отметил, что российские игроки РФПЛ никогда не поедут в Европу. Мостовой также добавил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин в товарищеском матче против Аргентины (0:1) был медленнее защитника "Барселоны" Хавьера Маскерано.

– Можно ли сказать, что сборная Россия играла с полурасслабленной Аргентиной так, как позволяли ей Месси и компания, и не стоит обвинять подопечных Черчесова в какой-то трусости и осторожности?

– Здесь мы приходим к тому, о чем уже много-много лет говорим. Кокорин у нас сейчас лучший в премьер-лиге. Так? Убегает в России ото всех, прокинул – и полетел. А посмотрели его на фоне Аргентины – такое ощущение, что зенитовец медленнее Маскерано, которому уже 33. То же самое можно сказать и про Смолова.

– Вердикт, по-вашему, таков – уезжайте из РФПЛ в Европу и привыкайте к другим скоростям?

– Несколько лет назад я действительно говорил: если хочешь расти, уезжай в Европу. Но теперь я просто не вижу смысла в таких советах.

– Почему?

– Бесполезно! С зарплатами в РФПЛ никто никогда никуда не поедет. Не рискнет! Помните фразу из мультфильма? "Зачем нам на Таити, нас и здесь неплохо кормят". И я понимаю этих ребят. Сам поиграл за рубежом – в Испании, Португалии, Франции – и знаю, что такое конкуренция. И когда тебе нечего есть, а на тебя в матче прыгают слева, справа, сзади, и ты в таких условиях растешь. Но я понимаю и другое: насколько это хорошо – сесть в тепленькую машинку и укатить домой после матча. И ничего тебе особо не надо. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что матч Россия - Испания состоится 14 ноября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Полностью интервью Мостового