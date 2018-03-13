Александр Мостовой: "Если бы у меня был Мальдини, то Кутепова бы не вызвал. И Васина тоже"

Бывший полузащитник "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой высказался насчет проблем в центре обороны в сборной России. Также экс-хавбек поделился мнением о вызове в национальную команду на матчи против Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург) вратаря Владимира Габулова, который перестал попадать в состав "Брюгге".

– Илья Кутепов – довольно нестабильный игрок. Можно ли сказать, что Черчесов добавил его в расширенный список из-за отсутствия выбора?

– Дело вкуса. Кутепов при Черчесове часто вызывается в сборную. Если бы не вызвали, вы бы спросили: "А почему не вызвали?" Он же основной защитник "Спартака" на данный момент. Главный тренер Черчесов. Он решает, кого вызывать. Если бы у меня был Мальдини, конечно, я бы Кутепова не вызывал. И Васина не вызывал бы. Он тоже ненадежный.

– То есть положение безвыходное?

– Что значит безвыходное? В стране 147 миллионов человек, как у нас может быть безвыходное положение? Да, получил Джикия травму, но у нас еще есть другие футболисты, которых надо пробовать.

– Завершение карьеры в сборной братьями Березуцкими было ожидаемым?

– Это их выбор. Они еще год назад приостановили карьеру, а сейчас завершили. Это их решение. Рано или поздно это случается – Виктор Онопко тоже был 10 лет был незаменим, а потом и его не вызвали в сборную.

– Габулов не получает практики в "Брюгге", а, например, натурализованный бразилец Гильерме – основной вратарь "Локомотива". Почему Черчесов сделал выбор в пользу Габулова?

– А зачем натурализовали Гильерме, если у нас своих вратарей предостаточно? А третьим вратарем можно кого угодно взять. Можно даже меня сейчас вызвать пятым вратарем, ничего страшного не будет. В воротах стоит один.

Просто я возвращаюсь к тому, о чем много раз говорил – зачем Гильерме давать паспорт, если у нас свои ребята есть и будут? Зачем это было делать? Вот кто про Лунева и Селихова слышал полтора года назад? Никто. А сейчас они основные вратари своих команд. (Константин КОЛМАКОВ)

Ранее травмы крестообразных связок получили Георгий Джикия из "Спартака" и Виктор Васин из ЦСКА, а Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении выступлений за сборную России. Габулов, в свою очередь, провел пять матчей за "Брюгге", пропустив 13 мячей. После этого он стал запасным вратарем бельгийской команды.

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