Александр Мостовой: "Если бы у меня был Мальдини, то Кутепова бы не вызвал. И Васина тоже"

Бывший полузащитник "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой высказался насчет проблем в центре обороны в сборной России. Также экс-хавбек поделился мнением о вызове в национальную команду на матчи против Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург) вратаря Владимира Габулова, который перестал попадать в состав "Брюгге".
– Илья Кутепов – довольно нестабильный игрок. Можно ли сказать, что Черчесов добавил его в расширенный список из-за отсутствия выбора?
– Дело вкуса. Кутепов при Черчесове часто вызывается в сборную. Если бы не вызвали, вы бы спросили: "А почему не вызвали?" Он же основной защитник "Спартака" на данный момент. Главный тренер Черчесов. Он решает, кого вызывать. Если бы у меня был Мальдини, конечно, я бы Кутепова не вызывал. И Васина не вызывал бы. Он тоже ненадежный.
– То есть положение безвыходное?
– Что значит безвыходное? В стране 147 миллионов человек, как у нас может быть безвыходное положение? Да, получил Джикия травму, но у нас еще есть другие футболисты, которых надо пробовать.
– Завершение карьеры в сборной братьями Березуцкими было ожидаемым?
– Это их выбор. Они еще год назад приостановили карьеру, а сейчас завершили. Это их решение. Рано или поздно это случается – Виктор Онопко тоже был 10 лет был незаменим, а потом и его не вызвали в сборную.
– Габулов не получает практики в "Брюгге", а, например, натурализованный бразилец Гильерме – основной вратарь "Локомотива". Почему Черчесов сделал выбор в пользу Габулова?
– А зачем натурализовали Гильерме, если у нас своих вратарей предостаточно? А третьим вратарем можно кого угодно взять. Можно даже меня сейчас вызвать пятым вратарем, ничего страшного не будет. В воротах стоит один.
Просто я возвращаюсь к тому, о чем много раз говорил – зачем Гильерме давать паспорт, если у нас свои ребята есть и будут? Зачем это было делать? Вот кто про Лунева и Селихова слышал полтора года назад? Никто. А сейчас они основные вратари своих команд. (Константин КОЛМАКОВ)
Ранее травмы крестообразных связок получили Георгий Джикия из "Спартака" и Виктор Васин из ЦСКА, а Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении выступлений за сборную России. Габулов, в свою очередь, провел пять матчей за "Брюгге", пропустив 13 мячей. После этого он стал запасным вратарем бельгийской команды.
У Черчесова проблемы. Но он все равно не зовет Денисова //
Лови момент. Почему Черышев снова в сборной России //
Станислав Черчесов: "Вызвал Габулова, потому что он наш" //
Кого мог, но не пригласил Черчесов
- Владимир Габулов
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
- Виктор Онопко
- Маринату Гильерме
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Спартак (футбол)
- Брюгге
- Александр Мостовой
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Паоло Мальдини
- Сельта
- Илья Кутепов
- Александр Селихов
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия
icezellion
"Да если б у меня был такой кот, я б может и не женился бы никогда"
10:17
traveller09
А я б ещё Костакурту для кучи взял. Пыжить...так пыжить.
09:56
tryam
а Черчесов это не тренер...блат устроил..Нойштейндер..Кутепов..они уже доказали свое..)
09:53
tryam
Кутепов наше все..))) опять будет смешно бегать за фарикацами и взмахивать ручонками)
09:52
ТолькоТоронто
Кутепов и Васин даже по меркам Росгосужаса -полнейшие лузеры. У нас все через блат и знакомство. Иначе в сборной давн бы играл Баляйкин, Игнатьев, Подберезкин. А как Белорукова ни разу не пригласили ! Но он уже на излете карьеры. Вот так и получается, что дно, которому место в ФНЛ, теперь рулит в сборной
09:35
Vamphyri
Ну, Мостовой отжег, конечно. Если есть Мальдини, то в мире за всю историю по пальцам можно посчитать центральных защитников, которые могли бы с ним конкурировать за место в составе. И почти со всеми ними Мальдини и играл в одной команде)))
09:21