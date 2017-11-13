Александр Мостовой: "Если бы Аршавин получал в России меньше, чем в Англии, он бы грыз землю в "Арсенале"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью "СЭ" отметил, что не считает РФ нефутбольной страной. Он также добавил, что его удивили слова Фабио Капелло об отсутствии футболистов в России.

– В 2008 году Аршавин, Жирков, Павлюченко получали в России немаленькие деньги, но уехали в Англию.

– Всплеск был. Но как долго они там продержались? Они быстрее хотели домой уехать! Жирков, Аршавин понимали, что если окажутся вновь в чемпионате России, будут получать не меньше, а то и больше. А если бы им, например, сказали, что их зарплата в России станет отличаться в худшую сторону от английской, они бы остались и землю бы там грызли. Вот и все.

– Но вы согласны, что сейчас в сборной России нет игроков уровня Аршавина, Павлюченко и Жиркова образца 2008-го?

– Я бы так не сказал. У нас хватает добротных футболистов. Не понимаю высказываний о том, что Россия – нефутбольная страна. Капелло, помните, любил говорить, что в России нет игроков. Но однако ж дон Фабио согласился тренировать нашу сборную с зарплатой в семь миллионов евро... (смеется). Меня это очень удивляло. И таких примеров в нашей истории было предостаточно.

– Кто тогда может стать новым Аршавиным в этой сборной?

– Нет, Аршавиным никто не станет. Никогда не скрывал, что он был лучшим игроком в России этого поколения. Подчеркиваю – этого! А не нашего. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что матч Россия - Испания состоится 14 ноября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Полностью интервью Мостового