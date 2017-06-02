Александр Мостовой: "Дзюбу есть кем заменить в сборной России"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил уверенность в том, что в составе команды есть футболисты, способные заменить травмированного Артема Дзюбу. Ранее стало известно, что форвард не может помочь россиянам на Кубке конфедераций-2017 из-за повреждения.

– Нападающий "Зенита" Артем Дзюба покинул расположение сборной Росси и из-за травмы не сможет сыграть на Кубке конфедераций. Насколько серьезна эта потеря для нашей команды? – вопрос Мостовому.

– Конечно, для любой команды такая новость стала бы неприятной. Другое дело, что на этом турнире нашим основным нападающим был бы Федор Смолов. Хотя Дзюба со Смоловым могли бы и вместе сыграть. Но для того и существует расширенный список футболистов. Думаю, что Дзюбу есть кем заменить в нашей команде.

– Дзюба заявил, что не хочет занимать чье-то место в заявке, поскольку не готов на сто процентов. Это правильное решение?

– Конечно. Не будем забывать, что Кубок конфедераций – проверочный турнир, по которому судят о том, как страна готова к проведению чемпионата мира. Три–четыре матча, он завершится, и футболисты вернутся в клубы. В "Зените" сейчас поменялся тренер, и если у Артема действительно серьезная проблема, лучше ее не усугублять, а подлечиться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

