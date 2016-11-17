Александр Лукашенко: "Белорусские и особенно российские футболисты заслуживают сами знаете чего"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко критически отозвался об успехах футбольных сборных его страны и России. При этом глава государства подчеркнул, что на чемпионате мира-2018 будет поддерживать россиян.

- Что касается футболистов наших и ваших - не хочу грубо говорить, но они заслуживают сами знаете чего, - цитирует "Интерфакс" Лукашенко. - Особенно российские - страна такие средства вкладывает, и я уже за вас болею: нас на чемпионате мира не будет, это 100 процентов.

Я болею за вас, чтобы не стыдно было, чтобы хотя бы групповой турнир прошли. Будем болеть за российскую команду, хотя пока, вы видите, радоваться нечему. Футболисты за год-два, за пятилетку не появляются, и суперкоманду за это время создать невозможно.