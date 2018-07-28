Александр Кожевников: "Давать звание ЗМС за восьмое место несправедливо и неправильно"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение по поводу поста волейболистки Екатерины Гамовой о присвоении футболистам сборной России звания ЗМС (заслуженный мастер спорта) за выход в четвертьфинал чемпионата мира.



- Я считаю, что спортивного принципа здесь нет, - сказал Кожевников. - Давать звание ЗМС за восьмое место – это неправильно.

- Но в футболе у нас нет больших достижений, поэтому даже такой результат расценивается, как большой успех. Не стоит это учитывать?

- Это такая старая программа, когда говорили "бронзовая медаль с золотым отливом". Это не очень хорошо. В спорте должен быть спортивный принцип. Понятно, что это было неожиданно, но хотелось бы, чтобы в нашей стране это не было неожиданностью, учитывая, что у нас столько народу, сколько тренеров, футбольных полей. А давать звание ЗМС за восьмое место – это несправедливо. Это не спортивный принцип. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).