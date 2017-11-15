00:40 | Футбол — Сборная России

Александр Кокорин: "За нарушение на Луневе нужно пожизненно дисквалифицировать"

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Нападающий сборной России Александр Кокорин после матча со сборной Испании (3:3) заявил, что игрока, сфолившего на голкипере Андрее Луневе, нужно отстранить от футбола на всю жизнь. Напомним, что на последних минутах матча с Испанией голкипер получил травму головы. Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение.

– У Лунева очень страшная травма, это просто провал, – сказал Кокорин. – За такое не только надо удалять, но и пожизненно дисквалифицировать. Там очень сильное рассечение, возле виска. Лунев пришел в себя, но не очень понимал, в чем дело. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (3)
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zg

Как ж вы заманали,кони тупорылые.......

00:54

Ванг

Сначала дисквалифицировать, а потом ещё люлей хороших отвесить в его же стиле.

00:52

Byram

Не Родриго, а Веллитон

00:51