Александр Кокорин: "За нарушение на Луневе нужно пожизненно дисквалифицировать"

Нападающий сборной России Александр Кокорин после матча со сборной Испании (3:3) заявил, что игрока, сфолившего на голкипере Андрее Луневе, нужно отстранить от футбола на всю жизнь. Напомним, что на последних минутах матча с Испанией голкипер получил травму головы. Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение.

– У Лунева очень страшная травма, это просто провал, – сказал Кокорин. – За такое не только надо удалять, но и пожизненно дисквалифицировать. Там очень сильное рассечение, возле виска. Лунев пришел в себя, но не очень понимал, в чем дело. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)