14:21 5 августа | Футбол — Сборная России

Александр Кокорин: "Я соскучился по сборной России"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что задумался о своем положении после того, как не попал в заявку сборной России на Кубок конфедераций-2017, информирует ТАСС. Форвард подчеркнул, что такие большие турниры "пропускать нельзя".

– У вас есть понимание, как вернуться в состав сборной России? Может быть, стоит встретиться со Станиславом Черчесовым и попробовать обсудить ситуацию?

– Не так давно мы встречались и нормально поговорили. Нет никакой ситуации, что мне поставили какой-то ограничитель в плане национальной команды. У нас с тренером обычная рабочая ситуация. Если он посчитает, что я нужен команде, то позовет в нее.

– Ждете этого вызова?

– Да, конечно. Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир (Кубок конфедераций), которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так. Пропускать такие большие турниры нельзя. Карьера пройдет быстро, а сожалеть об этом потом можно будет очень долго.

– Каким вы запомнили Кубок конфедераций в России?

– Все было проведено на высочайшем уровне. Обидно, что, играя дома, мы все-таки не смогли выйти из группы. По игре команда не заслужила того, чтобы покинуть турнир после группового этапа, случились обидные ошибки, но, с другой стороны, из чего-то же они берутся.

– Одно из главных воспоминаний от Кубка конфедераций – плачущий Федор Смолов после поражения от Мексики. Вы как-то поддержали Федора после матча?

– Я видел эти кадры, но с Федей не разговаривал. Это эмоции, такое случается после каких-то поражений или побед. Проходит неделя-две, и эмоции утихают.

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Дополнительная информация

http://tass.ru/opinions/interviews/4464222

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Россия vs Мексика
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Dymanomashina

Не знаю почему, но у меня к Кокорину доверия больше, чем к Дзюбе. У Черчесова в Динамо, он играл вполне прилично. Но это точно не игрок основного состава, слишком ненадежен.

16:34 5 августа

Dymanomashina

Slim Taller После чемпионата мира,когда выпрут физрука,будет создаваться новая команда.И если Кокорин будет играть также как на старте сезона,то, разумеется, место в сборной будет ему обеспечено. 15:5---------------Физрук - твой папка киевский. Хоть бы один умный комментарий написал

16:32 5 августа

Slim Taller

После чемпионата мира,когда выпрут физрука,будет создаваться новая команда.И если Кокорин будет играть также как на старте сезона,то, разумеется, место в сборной будет ему обеспечено.

15:59 5 августа

Петя

А по своему родному колхозу ты не соскучился, а то есть вакантное место скотника!

15:00 5 августа

henri71

Соскучилась ли сборная по Коко ?

14:45 5 августа

футбол>2018

За то мы по тебе не соскучились!!!

14:37 5 августа

Flamenco

Александр Кокорин: Я соскучился по Монако и советскому шампусику))

14:31 5 августа