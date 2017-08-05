Александр Кокорин: "Я соскучился по сборной России"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что задумался о своем положении после того, как не попал в заявку сборной России на Кубок конфедераций-2017, информирует ТАСС. Форвард подчеркнул, что такие большие турниры "пропускать нельзя".
– У вас есть понимание, как вернуться в состав сборной России? Может быть, стоит встретиться со Станиславом Черчесовым и попробовать обсудить ситуацию?
– Не так давно мы встречались и нормально поговорили. Нет никакой ситуации, что мне поставили какой-то ограничитель в плане национальной команды. У нас с тренером обычная рабочая ситуация. Если он посчитает, что я нужен команде, то позовет в нее.
– Ждете этого вызова?
– Да, конечно. Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир (Кубок конфедераций), которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так. Пропускать такие большие турниры нельзя. Карьера пройдет быстро, а сожалеть об этом потом можно будет очень долго.
– Каким вы запомнили Кубок конфедераций в России?
– Все было проведено на высочайшем уровне. Обидно, что, играя дома, мы все-таки не смогли выйти из группы. По игре команда не заслужила того, чтобы покинуть турнир после группового этапа, случились обидные ошибки, но, с другой стороны, из чего-то же они берутся.
– Одно из главных воспоминаний от Кубка конфедераций – плачущий Федор Смолов после поражения от Мексики. Вы как-то поддержали Федора после матча?
– Я видел эти кадры, но с Федей не разговаривал. Это эмоции, такое случается после каких-то поражений или побед. Проходит неделя-две, и эмоции утихают.
Dymanomashina
Не знаю почему, но у меня к Кокорину доверия больше, чем к Дзюбе. У Черчесова в Динамо, он играл вполне прилично. Но это точно не игрок основного состава, слишком ненадежен.
16:34 5 августа
Dymanomashina
Slim Taller После чемпионата мира,когда выпрут физрука,будет создаваться новая команда.И если Кокорин будет играть также как на старте сезона,то, разумеется, место в сборной будет ему обеспечено. 15:5---------------Физрук - твой папка киевский. Хоть бы один умный комментарий написал
16:32 5 августа
Slim Taller
После чемпионата мира,когда выпрут физрука,будет создаваться новая команда.И если Кокорин будет играть также как на старте сезона,то, разумеется, место в сборной будет ему обеспечено.
15:59 5 августа
Петя
А по своему родному колхозу ты не соскучился, а то есть вакантное место скотника!
15:00 5 августа
henri71
Соскучилась ли сборная по Коко ?
14:45 5 августа
футбол>2018
За то мы по тебе не соскучились!!!
14:37 5 августа
Flamenco
Александр Кокорин: Я соскучился по Монако и советскому шампусику))
14:31 5 августа