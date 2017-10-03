Александр Кокорин: "Воссоединилась наша связка со Смоловым? Если еще на поле вместе выйдем, буду вообще доволен"

Нападающий сборной России Александр Кокорин после тренировки подчеркнул, что будет рад выйти на поле вместе с форвардом Федором Смоловым. Он также добавил, что старается поддерживать себя в тонусе и правильно восстанавливаться.

– Поздравляем с возвращением в сборную. Какие эмоции, что изменилось с момента вашего предыдущего вызова?

– Как видите, переехали в другой корпус в Новогорске, – отметил Кокорин. – А так все осталось прежним: распорядок, правила, тренировки. Хорошее настроение, рабочая атмосфера.

– Рады, что воссоединилась ваша связка с Федором Смоловым?

- Если мы еще выйдем вместе в составе, тогда буду вообще доволен. А так, мы играли в паре, хоть и не так много. Будем ждать матчи, увидим.

– Говорят, сегодня сборной пришлось проснуться пораньше, чтобы сдать какие-то тесты.

– Проснулись как всегда: сдали кровь на анализы, потом позавтракали и пошли тренироваться. Нас поделили на две группы. Кто-то не так давно играл за клуб и сейчас восстанавливался. Приходим потихоньку к общей форме.

– Вы как раз много матчей провели за "Зенит" в последние недели. Как себя ощущаете?

– Поддерживаю себя в тонусе. Плюс важно правильное восстановление. Игры сборной 7-го и 10-го октября, нужно к ним подготовиться. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, сборная в понедельник начала сбор на базе в Новогорске в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.