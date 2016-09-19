Александр Кокорин: "В моем невызове в сборную России нет ничего страшного"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что не был обижен на то, что не получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи. 25-летний футболист уверен, что все зависит только от него, несмотря на скандал после чемпионата Европы-2016 с его участием. После турнира в СМИ появилась информация, что Кокорин и Мамаев потратили крупную сумму денег на вечеринке в Монте-Карло.

– Обиды не было, что не получили вызов в сборную России, - цитирует ТАСС Кокорина. - Было интересно наблюдать за командой, которая серьезно обновилась. Понятно, что Станиславу Черчесову нужно время на то, чтобы окончательно выстроить игру команды. Он умеет это делать. На примере "Динамо", которое не проигрывало в Лиге Европы, мы это видели. Я примерно знаю требования Черчесова, понимаю, по какой схеме он хочет играть, примерно представляю тренировочный процесс. Сложно сказать, будет ли сборная играть так же, как играло "Динамо", но думаю, что тренер будет требовать именно этого.

– Был ли у вас какой-либо разговор с Черчесовым относительно ваших перспектив в команде?

– Мы общались со Станиславом Саламовичем, но по поводу сборной не говорили.

– Невызов вас в сборную – это воспитательная мера?

– Все слышали, что Черчесов сказал, что дороги в сборную открыты для любого игрока. В моем невызове нет ничего страшного. Буду продолжать играть и стараться доказывать, что достоин защищать цвета национальной команды. Все зависит только от меня.